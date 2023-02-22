هيفاء وهبي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور..والجمهور احلى واحدة فى الكون.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة خلال تواجدها في بيروت

وظهرت هيفاء في الصور التي نشرتها عبر إنستجرام، وقد فقدت الكثير من وزنها، وكتبت: “Miss me?”، وظهرت مرتدية أزياء باللونين الأسود والبنفسجي كشفت فيها عن رشاقتها.

وتفاعل معها الجمهور وجاءت التعليقات على النحو التالي: “إيه كل الجمال ده؟”، “أكيد وحشتينا يا قمر”، “أحلى واحدة في الكون”، “ما حدا يلبس جواكت بعدك”، “حلوة وما إلها حل مثل الشمس”، “اشتقتلك قد الدنيا”، “اللون والجاكت واو”، “اشتقنا يا روحي والله”، “الكلام عدا الكلام”.

وعلى جانب آخر، كانت آخر أعمال هيفاء وهبي، فيديو كليب “تيجي” الذي طرحته عبر قناتها على “يوتيوب”.