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انجي خوري تنافس سما المصري بقميص نوم أحمر ..شاهد

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فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 22 فبراير 2023 08:29 صباحاً - اشتهرت المغنية الصاعدة أنجي خوري بالإطلالات الجريئة التي تعتمدها في الظهور عبر حساباتها المختلفة على منصات الإنترنت ، إذ أن أنجي خوري تشارك المتابعين صوراً و مقاطع فيديو توثق بعضاً من تفاصيل يومها بدءاً من اللباس الذي تعتمده إلى النشاطات التي تقوم بها
 

وشاركت المغنية المثيرة للجدل الجمهور المتابع لها عبر INSTAGRAM ، صورة جديدة لها ، أطلت فيها بمكياج خفيف و بيجاما قطنية بقصة واسعة من الأعلى كشفت عن أنوثتها بشكل واضح وجريء .

وعقبت على المنشور ، مؤكدة أنها تتمتع بجمال طبيعي نقي وخالٍ من عملية التصحيح التي تجري من خلال تطبيقات تعديل الصور ، حيث كتبت : " نو فوتوشوب " .

يذكر أن اسم أنجي خوري ذاع و تم تداوله عقب حرب الاتهامات والردود التي خاضتها مع الفنانة قمر والتي وصلت حدَّ الخوض في دعاوى قضائية مضادة ضد بعضهنَّ البعض .

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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