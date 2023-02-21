الراقصه جوهره تتحدي صافيناز و سما المصري بوصله رقص جريئه و ساخنه ..أتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:12 مساءً - قامت الفنانه والراقصه جوهره بإشعال غرائز الشباب بعد قيامها بوصله رقص دامت لمده ساعه على احد الشواطئ بدوله ايطاليا وهي ترتدي البكيني الابيض الشفاف الذي اظهر جسمها بالكامل وخلال جلسه تصوير قامت بنشر البوم كامل من الصور على صفحتها الرسمية

على انستغرام وعلى الفيسبوك وصدرت هذه الصور ترند تويتر لساعات كثيره شاهد الفيديو قبل الحذف

وقد اشتهرت الراقصه جوهره بانها تقوم بوصله رقص داخل احد الحفلات وتقيم الافراح ببدله الرقص ولكن صدمت الجميع

بعد نشرها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك عده صور لها وهي ترتدي البكيني فقط داخل البحر بدون بدله الرقص واظهرت جمال جسمها بالكامل للجميع