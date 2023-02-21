شاهد .. رهف القنون تعود بإطلاله جريئه ساخنه تغضب المتابعين السعوديين

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:12 مساءً - لاتكف الناشطة السعودية، رهف القنون عن استعراض مفاتنها وتفاصيل جسدها المُتغير بـ فعل التمارين الرياضية، معتمدة في ظهورها إطلالات صارخة جريئة ووضعيات استعراضية ساخنة، وقد سجلت المدونة العشرينية حضوراً جديداً خلال الساعات القليلة الماضية بـ فيديو وصور عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بـ حسابها الرسمي في INSTAGRAM.



أطلت المشهورة الشابة في المنشور بـ فستان ضيق وطويل، تميز بـ قصة القطع ( بدون أكمام)، وبـ شقٍّ عالٍ من أسفل إلى أعلى الساق، نسقت معه تسريحة الشعر المرفوع ومكياج الوجه الـ SMOKY، وبدت في الفيديو المقتطعة منها الصور، وهي تستعرض مرة جديدة حجم أردافها العريضة بـ النسبة لخصرها النحيل.

جاء ظهور المدونة السعودية بعد نحو شهر من ظهورها بـ حمالة الصدر القطنية، حيث خرجت على متابعي حسابها الخاص في التطبيق المذكور أعلاه، بـ إطلالة صيفية، نسقت فيها حمالة صدر ملونة بـ الأبيض والأسود مع هوت شورت أبيض وقصير.

واعتمدت مع إطلالتها حينها تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف مع مكياج الوجه الناعم، في حين استكملت ظهورها ببعض المجوهرات والحُليِّ النسائية الفضية.