منه فضالي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حيّرت الفنانة منة فضالي جمهورها بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً ظهرت فيها بإطلالة جديدة ارتدت خلالها فستاناً باللون الأخضر المنقوش.

وتسبّب تعليق منة على الصور في إثارة الحيرة والجدل بين الجمهور حيث كتبت قائلةً: “بافكر في مصيبة أكيد”… الأمر الذي دعا متابعيها للتساؤل عن المصيبة التي تقصدها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة منة بفستان قصير، متسائلين عن طريقتها في الحفاظ على رشاقتها وروتينها اليومي للعناية ببشرتها، وطلبت الكثيرات من متابِعاتها أن تكشف لهن عن نوع الحمية الغذائية التي تتبعها للإبقاء على وزنها المثالي.