نانسي عجرم… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور لها بإطلالة سوداء أنيقة خطفت الأنظار بجمالها ، حيث كانت ترتدي فستان باللون الأسود قصير ومفتوح الكتفين وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، وأكملت جمال إطلالتها بمكياجا ناعما أبرز جمالها.

وعلق شريف منير علي الصورة قائلاً ” حلو جدا هانم قوي ماتيجي نعمل مسلسل أو فيلم مع بعض أيه رأيك”.

حيث قالت نانسي عجرم في لبنان خلال حفلات عيد الحب في العاصمة بيروت ” قلبي مع المتضررين من زلزال تركيا وسوريا”.. “أتمنى الله يفرجها عليهم”.

وأشارت الفنانة نانسي عجرم بتبرعها بجزء كبير من جولات حفلاتها خلال الفترة المقبلة للمتضررين من زلزال سوريا مضيفة انها تغني لزوجها في حفل عيد الحب في بيروت.