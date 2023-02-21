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اتفرج – لورديانا فرمت صافيناز بفيديو رقص هو الأكثر جراءة وإثارة لها

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بيروت - ثريا شاهين - شاركت الراقصة لورديانة، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانة فى الفيديو وهى ترقص على أنغام مهرجان “مهرجان ادلعي يا موزه” لنجم المهرجانات حسن شاكوش.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانة البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.
وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.
وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل لذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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