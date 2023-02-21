نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مملكة كابلى … بإطلالة جريئة وملامح مختلفة في احدث ظهور.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت الجمهور بملامح متغيرة وإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، ليعتبر البعض أنها تحولت لنسخة من خاصة بعد خضوعها للتجميل مؤخرا.

اعتمدت ملكة كابلي في إطلالتها على اللون الزيتي، حيث اختارت خبيرة التجميل السعودية بنطال زيتي “آرمي” وتوب بأكمام ساقطة منحها لمسات جريئة، ونسقت ملكة كابلي إطلالتها مع صندل أحمر مفتوح وحقيبة يد صغيرة.

إطلالة ملكة كابلي

جرأة ليست هي فقط ما لفت الانتباه وإنما أيضاً تغير ملامحها، حيث بدت وكأنها نسخة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خاصة وأن الثنائي يمتلك نفس شكل الوجه وهو ما جعل ملكة كابلي تقترب كثيرا من ملامح هيفاء وهبي بعد التجميل.

كانت ملكة كابلي نشرت مقطع فيديو خلال خضوعها للتجميل ونحت الوجه فضلا عن حقن الفيلر وهو ما غير ملامحها تماما وجعلها تبدو بوجه مختلف.

البعض تسائل عن عمليات تجميل ملكة كابلي وهو ما ردت عليه خبيرة التجميل الشهيرة قائلة: “سويت جسمي مرة من قريب، وسويت خشمي مرتين، ما أعرف تعتبروا الفيلر عملية ولا لا، بسوي شفايفي ماني مسوية تكساس، مسوية بوتوكس، وأبغى أسوي جفوني، أشيل الزوايد من هنا، بس لسه قاعدة أفكر، وما عندي مشكلة أني أقول، أنا أحب عمليات التجميل اللي تحلي”.