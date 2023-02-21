هيدى كرم… تتألق بإطلالة رياضية مثيرة.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هيدي كرم، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية ولافته.

وظهرت هيدي كرم، مرتديه توب باللون الأسود كشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدي كرم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت هيدي كرم، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.