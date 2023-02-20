روجينا… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة روجينا في أحدث جلسة تصوير قامت بها، وشاركتها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام.

وظهرت روجينا بالصور بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستان سوارية باللون الأخضر الداكن، وتصميم فريد، واكتفت من الإكسسوارات بارتداء عقد وحلق، كما حرصت على تصفيف شعرها بشكل مميز زاد من جمالها وتألقها.

وشاركت مؤخرًا الفنانة روجينا، في الموسم الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل “كيد الحريم”، رفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.