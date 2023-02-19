جميلة الجميلات مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة المصرية مي عمر، جمهورها ومتابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وظهرت مي عمر بفستان لامع باللون الأخضر، وحذاء من اللون الأسود واعتمدت على “ميك أب” ناعم لإبراز جمالها مع تسريحة شعر مرفوعة للأعلى.

وتفاعل الجمهور مع الفنانة مي عمر معبرين عن حبهم الشديد لها، وحماسهم لمشاهدة جلسة التصوير كاملة.