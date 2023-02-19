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درة … تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار فى حفل عرض Tiffany.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - حضرت الفنانة درة حفل عشاء خاص أقيم على هامش معرض مجموعة المجوهرات الجديدة من Tiffany & Co.

واختارت درة فستانا بسيطا باللون الأسود متوسط الطول مفتوح من منطقة الصدر، بفتحة جانبية كشفت عن رجلها.

والفستان من مجموعة ربيع وصيف Glamoda 2023.

ولملمت درة شعرها من الأمام ورفعته للأعلى على شكل “ذيل حصان” أما المكياج فتعاونت مع منى جمال التي تعتمد عليها منذ سنوات.

يذكر أن درة عرض لها مسلسل “المتهمة” على منصة .. شاهد الان، وهو مكون من 10 حلقات، وبطولة دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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