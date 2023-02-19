مودل روز …بإطلالة جريئة تكشف بطنها وتتجول في الشوارع وتتعرض للهجوم.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، عن سعادتها الكبيرة بعد المشاركة في عرض مجموعة أحذية sergio rossi الجديدة، من خلال مشاركتها عدداً من مقاطع الفيديو والصور لكواليس العرض.

وظهرت مودل روز في مجموعة من الصور وهي تجوب شوارع نيويورك ضمن كواليس العرض، بإطلالة جريئة باللون الوردي وهو ما عرضها لانتقادات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفاشنيستا السعودية مودل روز في الصور وهي ترتدي كروب توب كشف عن جزء من بطنها، ونسقت معه تنورة قصيرة معتمدة على تسريحة شعر على شكل ذيل حصان ومكياج ناعم للوجه.

وعلقت مودل روز على صورها معبرة عن سعادتها باختيارها ضمن العرض، قائلة: “هذه أنا.. هل أنا الدراما.. سعيدة بـ اختياري للمشاركة في عرض سيرجيو روسي للأحذية العالية”.