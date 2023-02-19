لاميتا فرنجية زغللت عيون الشباب بـ”البكيني الأزرق” – اتفرج احلى من سما المصري و صافيناز

اتفرج- انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية زغللت عيون الشباب بـ”البكيني الأزرق” – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في دولة الأمارات العربية المتحدة ، مرتدية بيكيني من اللون الأزرق و المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر حيث كشف عن مفاتنها كاملة ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على الصورة قائلة من ميامي إلى دبي ، شحنة لمدة أربعة أيام فقط ، وستحصل على ملابس السباحة المذهلةlulifamaswimwear أصناف كبيرة ، أحلى التصاميم ، مجموعة غريبة