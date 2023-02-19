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ميريام فارس تنافس سما المصري بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا في المكسيك، وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها بجمهورها هناك.

وأطلت ميريام فارس بفستان يدمج اللونين الأبيض والأسود مكشوف من منطقة الصدر وبفتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقها.

وهذا الفستان هو التصميم المفضل لها في أغلب إطلالاتها تظهر بفساتين بفتحات طويلة.

والفستان من تصميم جان بيير خوري الذي تتعاون معه ميريام فارس مؤخرا وتؤكد دائما على دعمها له.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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