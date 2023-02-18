نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيفي عبده …تثير الجدل برقصة جريئة تشعل الانستجرام.. .. شاهد الان بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي عبده في وصلة رقص بفستان أسود جريء مفتوح الصدر، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور خلال التعليقات.

من جانب اخر، كشفت فيفى عبده، عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة هناك مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمنى إلا أننى قفزت فوق أحد الأشياء العالية.

وأضافت فيفى عبده: وكان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمنى وبعدها أنقذوني ولكن عشت لحظات عصيبة وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة.