نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مش عاوزة طاقة سلبية.. سمية الخشاب تبعث رسالة لجمهورها عبر ”تويتر” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وجهتها لمتابعيها، تطلب منهم الرقص للخروج من الطاقة السلبية.

وقالت سمية الخشاب، في تغريدتها على “تويتر”: «ده أنا عاملة تويتر عشانكم ومش متابعة حد عشان مش عايزة يوصلني كلام غير منكم، مش عايزة طاقة سلبية.. يلا قوموا ارقصوا عشان كل واحد فيه اللي مكفيه والأزمات دي على الكل والله، وأنا ببعتلكم طاقة إيجابية وبالذات لكل واحد هيشوف التويتة دي».

من جهة أخرى، أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تعيش حالياً حالة من النشاط الفني، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وبدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية»، وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، ونضال الشافعي، ومنذر رياحنة، ونهلة سلامة، وفراس سعيد، ونسمة محمود، ومحمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، إنتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.