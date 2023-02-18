سلمى ابو ضيف… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف الاضواء.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت سلمى أبو ضيف، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأحمر والبيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلمى أبو ضيف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون النبيتي الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.