درة … تخطف الانظار بإطلالة ساحرة مع يسرا فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها بعض الصور الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير جديدة قامت بها، وذلك خلال فترة تواجدها في الدوحة بقطر.

ونشرت درة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة حيث ارتدت “فستان سواريه” باللون البنفسج اللامع، كما ظهرت معها الفنانة يسرا في إحدى الصور بإطلالة متميزة أيضا حيث ارتدت فستان رقيق باللون الأخضر.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الفنانة درة ، كما علق الكثير من متابعيها واصفين مدى جمالها ورشاقتها بالصور.

وقدمت درة مؤخرًا مسلسل “المتهمة”، الذي عرض عبر إحدى المنصات المنصات الرقمية، ويشارك بها عدد كبير من النجوم.