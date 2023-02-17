ريهام عبدالغفور… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بـ صور جديدة لها من أحدث ظهور لها، باطلالة ساحرة وجذابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».

وتألقت ريهام بفستان رمادي جذاب، ومكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، ونالت اعجاب متابعيها.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل «الأصلي» المكون من 30 حلقة، ومن بطولة ريهام عبد الغفور وإيهاب فهمي ومنال سلامة وأحمد سعيد عبد الغني وإيناس كامل. من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.