رازن جمال … تخطف الأنظار بإطلالة جريئة ومثيرة.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة الأنظار إليها بإطلالتها الكلاسيكية البيضاء التي ظهرت بها خلال لقاء تلفزيوني لها اعتمدت فيها على لوك جرئ وأنيق.

رزان جمال بإطلالة جريئة

وظهرت رزان جمال في برنامج حديث البلد بإطلالة عصرية من تصميم Karoline Lang، نسقتها مع صدرية مرصعة بالكريستالات من شوارفيسكي والتي وصل سعرها إلى 2300 دولار.

وأكملت رزان جمال إطلالتها ببنطلون من الستان بقصة واسعة وصل سعره إلى 950 دولار، وارتدت فوق التوب جاكيت Oversized من نفس العلامة التجارية، يصل سعره إلى 1500 دولار.

يذكر أن رزان جمال يعرض لها حاليا مسلسل “الثمن” وتشارك في بطولته مع باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان، والعمل من إخراج فكرت القاضي، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي “ويبقى الحب”.

إطلالات رزان جمّال

وتنال الصور التي تشاركها رزان جمال عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا من متابعيها الذين يشيدون بجمالها ورقتها في الاختيارات التي تظهر بها

رزان جمال تفضل اللونين الأبيض والأسود، حيث إن هذين اللونين لهما نصيب كبير من اختياراتها في الملابس التي تشارك صورها مع متابعيها.

الألوان المحايدة اختيار رائج لـ ، حيث تفضل الظهور بألوان محايدة في كثير من إطلالاتها، بين الأسود والأبيض والأخضر والأزرق الداكن.

رزان مغربي تخطف أنظار الجمهور

وخلال الفترة الأخيرة خطفت اهتمام الجمهور بشخصياتها التي قدمتها بداية من شخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة والذي عرض على منصة نتفلكس بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم كيرة والجن.

وحول الشخصيات التي قدمتها رزان جمال، أوضحت أن شخصيتها في الثمن تشبه شخصيتها الحقيقية خاصة أن والدتها مرت بنفس الظروف في الواقع، وقالت إن ذلك الأمر جعل مشاهد البكاء خارجة من قلبها.

وحول معاناة والدتها، روت رزان جمال تفاصيل مرض والدتها، مشيرة إلى أنها عانت من السرطان لمدة 4 سنوات قبل وفاتها قائلة: “أوقفت حياتي لأكون بجانب والدتي، وفعلت المستحيل لتبقى علي قيد الحياة، ولكن أمر الله نفذ”.