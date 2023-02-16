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اتفرج .. روبي جنت العقول بفيديو رقص بلدي على الهواء

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بيروت - ثريا شاهين - استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” مغني الراب ويجز والفنانة روبي.

وخلال الحلقة، كشف ويجز عن اسمه الحقيقى “محمد على”، وقال ويجز: ” أول ما بدأت ماكنش عندى ثقة أطلع قدام ناس كتير”.

 

وتحدث عن عدم توقعه لنجاحه هذا حيث أنه حقق أعلى نسب مشاهدات في عام 2020 قائلاً:” مع الوقت اكتسبت ثقة وعدد مشاهدات الأغاني وحب الناس إدانى ثقة أكتر، الفترة الجاية هحاول أعمل مينى ألبوم من 4 أغاني مش عايز أعمل حاجة كبيرة”.

و قدم ويجز أغنيته الشهيرة “باظت” وشاركته الغناء روبى ونال مقطع الفيديو الذي يظهر به النجمان إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً عندما رقصت روبي على أنغام أغنية “باظت خالص”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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