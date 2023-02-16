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درة … تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان بالفيديو

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة درة على مشاركة جمهورها، لأحدث إطلالة لها على مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء.

ونشرت درة مقطع فيديو لها فى أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وهى ترتدى فستانا ذات لون أسود أنيق، وتظهر مجموعة من المجوهرات فضية اللون.

ومن المنتظر أن يتم عرض مسلسل “الأجهر” فى شهر رمضان المقبل بطولة عمرو سعد وبمشاركة الفنانة درة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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