درة … تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة درة على مشاركة جمهورها، لأحدث إطلالة لها على مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء.

ونشرت درة مقطع فيديو لها فى أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وهى ترتدى فستانا ذات لون أسود أنيق، وتظهر مجموعة من المجوهرات فضية اللون.

ومن المنتظر أن يتم عرض مسلسل “الأجهر” فى شهر رمضان المقبل بطولة عمرو سعد وبمشاركة الفنانة درة.