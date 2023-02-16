الراقصة جوهرة بملابس فاضحة تكشف عن المستور من جسدها .. سحت سما المصري و صافيناز ومتابع: استري نفسك جننتي الشباب

فنون - سعد محمود - احتفلت الراقصة الروسية «جوهرة» بعيد ميلادها حيث شاركت جمهورها صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة"، خلال احتفالها بعيد ميلادها، بفستان شيفون جريء بنفسجي وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون الأحمر.

وكتبت جوهرة علي الصور: "شكرا لكم على الاحتفال بعيد الميلاد الجميل!!! من أسعد لحظات حياتي لأن أصدقائي معي شكرا لكم".

وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.