ريا أبى راشد… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الاعلامية اللبنانية ريا ابي راشد عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور من اخر جلسة تصوير لها.

ظهرت ريا أبي راشد بإطلالة جذابة فارتدت فستان من اللون الاسود طويل بدون اكمام ولكن ارتدت قفازات من الدانتيل.

اعتمدت ريا أبي راشد أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم يوضح جمالها وارتدت مجوهرات من اللون الفضي.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول إطلالتها المميزة.

يذكر ان الإعلامية ريا أبي راشد من أهم الإعلاميات في الوطن العربي بدأت حياتها المهنية صحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999 .

تقدم حاليا الإعلامية ريا أبي راشد برنامج “scoop with raya”، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة “إم بي سي 2″يعتبر هذا البرنامج يعرض منذ عام 2005.