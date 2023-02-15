القشطه رانيا يوسف… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة باللون الاحمر في “عيد الحب” .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بجلسة تصوير جديدة احتفالاً بـ عيد الحب 2023.

ونشرت رانيا يوسف، فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يضم مجموعة صور لها بمناسبة عيد الحب.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بفستان أحمر، كي يتناسب مع تلك المناسبة.

وحصدت الفنانة عدد من التعليقات على تلك الإطلالة من قبل جمهورها قائلين: “كل سنة وأنتي طيبة ومتألقة رانيا يوسف ملكة جمال الكون” و”كل عيد حب وأنتي بخير”.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، انتهت مؤخراً من تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد «التاروت»، التي تشارك فيه الفنانة سمية الخشاب.