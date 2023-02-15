بدون خجل.. سقوط ملابس المومس الفاضلة الراقصة صافيناز في فندق شهير وظهور البتاع أمام الكاميرا.. والجمهور غلبتي انجي خوري ودانا جبر

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول الجمهور ورواد مواقع السوشل ميديا صورة مسربة للراقصة صافيناز حيث ظهرت فيها على طبيعتها​ بدون أي تعديل ببرنامج الفوتوشوب وبدت مرتدية بدلة رقص فاضحة أظهرت شكل جسمها بطريقة مختلفة عن الصور المعدلة التي تقوم بنشرها من تلقاء نفسها.

في الصورة المسربة بدت الترهلات واضحة جداً، وبدا وزنها غير متناسق، الأمر الذي يعتبر بمثابة صدمة للجمهور، خاصة أن صافيناز مشهورة بجمالها الباهر.

لفت البعض ان وزنها الزائد وترهلاتها قد تنهي مسيرتها الفنية، خصوصاً ان راقصات جدد يكتسحن الساحة واصبح لهم شهرة واسعة كالراقصة روكي.

تعد الراقصة صافيناز أحد انجح الراقصات الاجنبيات في مصر و الوطن العربي وتتقاضى أجراً كبيراً واكتسبت شهرة كبيرة بين المتابعين ورواد مواقع السوشل ميديا حيث يتابعها الآلاف عبر حساباتها المختلفة.