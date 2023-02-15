للكبار فقط.. اقوى مشهد في تاريخ المومس الفاضلة يسرا مع فنان مشهور في فيلم رساله الي الوالي كيف تحول المشهد الي حقيقة

ابو ظبي - احمد الجزار - يذكر أن الفنانة يسرا تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلها الجديد “حمدلله على السلامة”، ويشاركها بطولته كل من: شيماء سيف، مايان السيد، عنبة، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا عرض مسلسل “روز وليلى” المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة نيللى كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره ومقرر عرضه قريباً.

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