اتفرج .. الصاروخ ميرهان حسين تنشر صور ملهاش زي على انستجرام

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميرهان حسين تنشر صور ملهاش زي على انستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وطهرت ميرهان حسين خلال تواجده في منزلها ، مرتدية ملابس من اللون الأسود وتقوم باستعراض مفاتنها وجمالها أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة عيد حب سعيد عليكم،بتمنالكم تملوا حياتكم بالحب والسعادة

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل منورة ياقمر ياحلى ميما و اطيب اقلب -وحشتيني يا ميما- خدتي فلوس الونش وعملتي شعرك قمر برضو يانوارة.