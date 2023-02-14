مشهورة سناب شات في السعودية تسقط قميصها القصير وتسلم مؤخرتها للمتابعين دون خجل ومتابع: احلى من سما المصري.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء السعودية ​”مودل آش” متابعيها​ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بصور جريئة للغاية.

وصدمت الناشطة السعودية، مودل آش ، رواد مواقع السوشيال ميديا في المملكة، بعدما ظهرت بوضعية خادشة للحياء.

وظهرت مودل آش في أحدى تلك الصور الحديثة، وهي ترتدي قميصا قصيرا جدا باللون الزهري سقط من على كتفيها،

كما تعمدت أن تظهر بدون أن ترتدي بنطال، وحافية القدمين، لتزيد من سخونة جو متابعيها.

وفي الصورة الثانية أطلت الشابة السعودية، وهي ترتدي فستانا ضيقا جدًا باللون الكحلي، يكشف معظم نصفها الأعلى.

وفجرت عارضة الأزياء مودل آش، بهذه الإطلالات الجريئة، غضب معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.