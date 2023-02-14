دنيا بطمه… تثير الجدل بإطلالة تشبه هيفاء وهبي بعد تغيير ملامحها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت المطربة المغربية دنيا بطمة جدلًا كبيرا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تغير ملامح وجهها خلال الأيام الماضية الأخيرة.

ونشرت بطمة صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بملامح مختلفة بعض الشيء، مما جعلها تتعرض لانتقادات لاذعة من قبل بعض الجمهور.

وجاءت تعليقات الجمهور على صور دنيا بطمة كالتالي:” أطباء التجميل سيعلنون الإفلاس بعد دنيا بطمة، شبيهة هيفاء، خرجتي عن السيطرة، شكلك مختلف أوي، انتي غيريتي إيه في وجهك، في حاجة غريبة”.

وأعلنت دنيا بطمة الانفصال مؤخرا عن زوجها ومدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك، بعد زواج دام 9 سنوات.

المطربة المغربية دنيا بطمة، تزوجت المنتج البحريني محمد الترك، في عام 2013، وأثار الزواج ضجة واسعة، إذ طاردتها اتهامات خطف الزوج، من زوجته السابقة منى الساير، كما انتشرت العديد من الأقاويل عن سوء علاقتها بوالدة زوجها، وكذلك ابنة زوجها الفنانة حلا الترك.