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ليلى علوي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى عيد الحب 2023 فى أحدث جلسة تصوير.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها بجلسة تصوير جديدة احتفالا بـ عيد الحب 2023.

ونشرت ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مجموعة صور وظهرت بإطلالة شبابيبة حيث ارتدت جيب من الجلد باللون الأسود، وهيكول باللون الأحمر وكان شعرها منسدلا على كتفيها وبمكياجا هادئا أبرز ملامح وجهها، وتمسك بيدها بالون يكتب عليها happy valentines Day.

وعلقت ليلى علوي، على الصور كاتبة، “أرسل الحب للجميع داخل وخارج الحدود، عيد حب سعيد”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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