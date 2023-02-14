نرمين الفقي… تحتفل بعيد الحب بإطلالة جريئة والجمهور: “الأحمر يليق بكٍ”.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة نرمين الفقي بطريقتها الخاصة بعيد الحب العالمي، اليوم 14 فبراير.

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بطريقتها الخاصة بعيد الحب العالمي، اليوم 14 فبراير.

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وخضعت لجلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أحمر جريء، ونشرت الصور على صفحتها الخاصة بموقع “إنستجرام”، وكتبت: “كل عيد حب وكلنا قلوبنا نضيفة وطيبة ومحبة للخير، كل عيد حب واحنا في سلام”.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاء منها: “إيه ده بس في حلاوة وجمال كده”، “جميلة أوي”، “الأحمر يليق بكٍ”، “كل عيد حب وانتي الحب”، “كل عيد حب وانتي قمر”، “خدي قلبي مش عايزاه”، “مش ممكن الحلاوة دي كل شوية تزيد زيادة”، “جمالك هيروح فين تاني”.