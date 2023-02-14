نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سمية الخشاب… تثير الجدل بتصريحات قوية عن الحب والرومانسية.. .. شاهد الان بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - في مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات” الذي تقدّمه الإعلامية سهير جودة على قناة “النهار”، تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن عيد الحب، مؤكدةً أنها شخصية عقلانية رومانسية وعقلها يتدخّل في الوقت المناسب.

وقالت الخشاب: “أنا عقلانية رومانسية وعقلي بيشتغل في الوقت المناسب، ولما أحس إن عقلي لازم يتدخّل بخلّيه يتدخّل وبصدّقه وبضرب له تعظيم سلام، والحمد لله عقلي تدخّل كتير علشان كده أنا لسّه باقية على قيد الحياة، وده بعد النضج والخبرات لأني ما كنتش كده”.

وأضافت: “أنا برج الميزان وهما عطّائين أوي ونحانيح في الحب ويموتوا في الرومانسية، اللي بيعرف برج الميزان عارف أنه عطّاء جداً وبيتفنن علشان يسعد حبيبه على حساب نفسه، لكن لما تيجي تحس أنه مش بيبادل بتقلب وتبقى وحشة، وأنا عقلي بيدخل في الوقت الصح وبقول لنفسي لازم تفوقي”.

وأكدت سمية الخشاب أنها لا تعترف بعيد الحب قائلةً: “مش بعترف بعيد الحب وإنه يكون فيه يوم معين للحب، لأن اللي بيحب حد بيحبه طول الوقت ويهتم به طول الوقت ولما يلاقي حاجة حلوة يشتريها له ووقتها الهدية هيبقى ليها طعم أحلى كتير لأن الستات بيحبوا الهدايا”.

وأشارت الخشاب إلى أن الحب لا يقتصر على الرجل والمرأة فقط، موضحةً: “الحب مش حب للراجل والست فقط، ولكن تحبّي نفسك وتمتنّي لكل حاجة حلوة في حياتك وتشكري ربنا طول الوقت، ومش لازم نعلّق سعادتنا وفرحتنا على حد في حياتنا، ولكن تقدري تسعدي نفسك وتمتنّي ليها، ده اللي بقول له لكل الناس لأن مفيش حاجة اسمها وحدة”.

وأردفت بالقول: “ولو هجيب هدية لنفسي هتبقى بيجامة عشان الجو البرد، أو برفيوم، أو أي حاجة نقصاني هتخليني فرحانة ومبسوطة، إيه المشكلة يعني؟ الحياة بسيطة أوي، متوقّفوش سعادتكم على حد، حبي نفسك وهادي نفسك، وانبسطي”.

ووجّهت سمية الخشاب نصحية الى السيدات قائلةً: “ما توقّفوش سعادتكم على حد، حبي نفسك وادلعي وانبسطي، لما تعرفي باس ورد جوزك مش هيفيد بحاجة، لو عاوز يعمل حاجة هيعملها، ليه بتشغلي نفسك الحب مش بيجي كده، أنتِ كده بتضيعي طاقتك وتتعسي نفسك ويجي لك سكر وضغط وتتخني، اتفرجي على فيلم جميل اعملي ماسك اهتمي بجمالك وحالتك النفسية، واخرجي ما تستنيش واحدة صاحبتك واشتري حاجات واخترعي حاجات تبسط، اعملي طبخة حلوة، أنا بحب نفسي وادلّعها وممتنة لربنا، وبعمل ماسكات، وبلعب مع قطتي”.