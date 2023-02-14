الصاروخ ميرهان حسين تنافس سما المصري و تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ميريهان حسين مجموعة صور لها، عبر حسابها بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.

وقد نشرت ميريهان مجموعة صور بإطلالة جذابة، لتنال العديد من إعجاب متابعينها مع كتابتهم تعليقات إيجابية لها.

من ناحية أخرى نشرت الفنانة ميريهان حسين، البوسترات الرسمية لمسرحيتها الجديدة “مبروك جالك ولد” المقرر عرضها بموسم الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.