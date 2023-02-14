اتفرج .. لاميتا فرنجية تثير جنون الشباب في الفلانتين بالأحمر الناري .. غلبت سما المصري و لورديانا

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تثير جنون الشباب في الفلانتين بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري و المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر حيث كشف عن مفاتنها كاملة ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على هذا الفيديو قائلة فالنتينFashionNova في بوردو الأحمر “الشعور بالحب في عيون النصف الآخر أقوى من حبك لنفسك.”