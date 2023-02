اتفرج .. القشطة مني فاروق تشارك جمهورها فيديو غير متوقع لها

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تشارك جمهورها فيديو غير متوقع لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال استضافتها في احد البرامج الشبابية مرتدية ملابس شتوية وقميص من اللون الأبيض وبنطلون جنيز بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج،معلقةلما تنسي هدية الفالانتين وتحب تصالحها Mona Farouk X See Saw Full episode on Youtube, Link in Bio

وعلق الجمهور على الفيديو مثل بجد حلقه تحفه دمك زي العسل.