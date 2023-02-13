بــ كاش مايوه شفاف يكشف كل ما تحته.. شاهد أوقح إطلالة للفنانة رانيا يوسف.. وما فعلته على الشاطئ كان صادم وغير متوقع

فنون - سعد محمود - أعادت صفحات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة المصرية "رانيا يوسف"، سبق وأن قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ووثقت فيه لحظات من عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ، وأثار الفيديو ضجة واسعة بسبب الملابس التي ارتدتها وظهرت فيها شبه عارية.

الفيديو المثير للجدل، وصفه المتابعون بالفضيحة بعد أن ظهرت فيه رانيا يوسف وهي ترتدي "كاش مايوه" أبيض اللون وشفاف، وكان واضحاً تحته ملابسها الداخلية.

وكانت رانيا يوسف قد نشرت صورًا بنفس الإطلالة خلال الفترة الماضية عبر حسابها على "إنسجرام"، وعلقت بقولها: "اتبع قلبك، ولكن هذا عقلك معه"، متخذة أوضاع تصوير مختلفة، بررها البعض بمحاولة إبراز الإكسسوارات.

وكشف الكاش مايوه ساقيها، واستعرضت من خلال الصور رشاقتها وجسدها الممشوق حيث ظهرت بإطلالة مميزة، ولإكمال إطلالتها الأنثوية الطاغية، تركت شعرها بتسريحة شعر مميزة "كيرلي" قصير مدرج، ونظارة شمسية وحقيبة مناسبة للبحر باللون الأبيض.

ونسّقت إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات الرقيقة التي تتناسب مع لون الكاش مايوه، وظهرت بمكياج ناعم جذاب.

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