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شاهد قبل الحذف.. المومس الفاضلة يسرا تعترف عن حقيقة علاقتها مع فنان مشهور تمنت أن يكون زوجها

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تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام، محركات البحث على “غوغل”، بعد حديث الفنانة يسرا عنه وعن طبيعة علاقتهما على مدار السنوات الماضية.

وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، إن “كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل”.

وعن كواليس العمل معه في فيلم “عمارة يعقوبيان” قالت يسرا: “عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد” وقال لي:

“خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت”، فقال لي: “أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء”.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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