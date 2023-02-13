غادة عبد الرازق… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت غادة وهي ترتدي فستان مطرز باللون الاسود، وأعتمدت تسريحة شعر متميزة تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها، والتي أضفت على لمسة جمالية على الصور.

تواصل غادة تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل أسم “جوازة بالعافية”، في إحدى الفيلات بمنطقة المقطم، وتجسد “غادة” شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.