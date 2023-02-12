نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سمية الخشاب… تدعم النادى الأهلى بطريقتها الخاصة .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة سمية الخشاب، على هزيمة النادي الأهلي أمام فلامنكو البرازيلي، في بطولة كأس العالم للاندية، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت: “‏Hard luck للنادي الاهلي، علي الحلوه والمره معاه دائما وابدا ????”.

وتنتظر الفنانة سمية الخشاب عرض فيلمها الجديد “التاروت” بطولة نخبة من النجوم منهم: رانيا يوسف، عبد العزيز مخيون، مي سليم، محمد عز، و بعض من ضيوف الشرف مثل: محمد الشقينقيري، احمد التهامي، و الطفل يوسف منصور وغيرهم من النجوم.