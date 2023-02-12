روبى … تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث جلسة تصوير..والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة روبي جمهورها بعض الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت روبي الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستانًا رقيقًا باللون الفوشيا، مع بعض الإكسسوارات الفضية التي زادت من جمالها وتألقها، كما اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز ملامحها الجميلة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور الفنانة روبي، وعلق الكثير من متابعيها واصفين مدى جمالها وتألقها، وجاءت أبرز التعليقات من أحد المتابعين قائلًا: “ما شاء الله على الجمال”، بينما جاء تعليق آخر قائلًا: “قمر”.