ميريام فارس… تظهر بفستان أحمر مكشوف والجمهور يُهاجمها: عيب عليكي استرى نفسك.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيت الفنانة ميريام فارس حفلا غنائيا في كندا، وأعلنت خلال تواجدها على المسرح أنّها ستتبرع بكامل أجرها من الحفل الى المنكوبين في سوريا جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد في الأيام الماضية.

الا ان ميريام تعرضت لهجوم شرس بسبب جرأة الفستان الذي ظهرت به في الحفل حيث ارتدت فستانا أحمر اللون مكشوفا عند منطقة الصدر.

وقام العديد من المتابعين بانتقادها معتبرين انه كان يجب ان ترتدي فستانا أقل جرأة نظرا لحجم الكارثة التي حلت في سوريا وتركيا.