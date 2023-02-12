الصاروخ هيفاء وهبي… خلعت ملابسها وصدرها يثير ضجة ومتابع: غلبت سما المصري و صافيناز.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” حيث ظهرت في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي “جمبسوت ستان” باللون البيح.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها الجديدة التي وصفها الجمهور بالجذابة والمغرية.

وانهالت التعليقات على صور هيفاء وهبي الجديدة، حيث وصفها المتابعون بأنها عنوان الأناقة والجمال، وعلقت إحدى الفتيات بقولها: “أنا بنت واتفتنت بجمالك”.

وتحرص النجمة اللبنانية على مشاركة صورها مع جمهورها بشكل مستمر، وكانت قد ظهرت خلال الساعات بإطلالة جديدة مع سيارتها الفارهة وعلقت على صورها بالقول: “بعد كل الرجال لا يمكن ارتداء فساتين ولكن يمكننا ارتداء القمصان والنظارات الشمسية”.