مودل روز… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة فى نيويورك.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت عارضة الأزياء السعودية الأنظار بإطلالاتها خلال حضورها أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

مودل روز في أسبوع الموضة

وارتدت فستان شفافاً باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر قصير باللون الأصفر الفاتح، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء كعب عالي من نفس اللون الأسود.

ونشرت روز صورة إطلالتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وعلقت على الصورة قائلة:” سعيدة جداً بالعودة إلى مدينة نيويورك لحضور أسبوع الموضة … المحطة الأولى في حفلة سينسس.

وفي وقت سابق كشفت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن سبب بقائها في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشر سنوات وعدم مغادرتها والذهاب لبلد آخر أو حتى العودة لبلدها المملكة العربية السعودية، ونشرت روز مقطع فيديو على حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات تحدثت فيه وهي تبكي عن تلك الأسباب.

مودل روز تكشف أسباب ترحيلها

وقالت أنه تم ترحيلها من أمريكا بسبب محاولتها لتثبيت الفيزا على الجواز وهو الأمر الذي جعلها تخشى الخروج منها وعدم العودة إليها، لكنها قررت توضيب أغراضها وهي في غاية الحزن والأسى وقالت في مقطع الفيديو: “صعب جداً، لما قال لي أنه ممكن يقلب حياتي رأساً على عقب فقررت إني أطلع من أميركا وروح على بلد ثاني عشان أحاول أثبّت الفيزا على الجواز”.

وأوضحت روز أن محاميها نصحها بأن تعود لبلدها السعودية كي تثبت الفيزا على الجواز من خلال السفارة الأمريكية هناك وعندما تحدثت مع السفارة أخبروها بأنه لا يمكنهم استخراج تأشيرة لها من السعودية مما جعلها عالقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن طريق الصدفة علمت روز من أحد أصدقائها أنه يمكنها تثبيت التأشيرة من أي سفارة أمريكية من أي دولة أخرى وأشارت أن هناك الكثير من الفرص والعروض خارج الولايات المتحدة خسرتها بسبب هذا الأمر.