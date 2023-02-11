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مايوه جرئ..سارة سلامة تثير جنون الشباب في أحدث ظهور..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سارة سلامة ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام ، بإطلالة أنيقة.

تألقت سارة سلامة وهي ترتدي سروالاً جلدياً أسوداً أنيقاً ونسقت معه قميصاً أسود مفتوح البطن ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

جمالياً ، اعتمدت سارة سلامة على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها ، بينما كانت ترتدي نظارة سوداء لإكمال الإطلالة.كما اختارت سارة سلامة أن يتساقط شعرها البني الطويل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع مظهرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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