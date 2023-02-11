مايوه جرئ..سارة سلامة تثير جنون الشباب في أحدث ظهور..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سارة سلامة ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام ، بإطلالة أنيقة.

تألقت سارة سلامة وهي ترتدي سروالاً جلدياً أسوداً أنيقاً ونسقت معه قميصاً أسود مفتوح البطن ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

جمالياً ، اعتمدت سارة سلامة على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها ، بينما كانت ترتدي نظارة سوداء لإكمال الإطلالة.كما اختارت سارة سلامة أن يتساقط شعرها البني الطويل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع مظهرها.