سما المصري تلعب بلياردو بطريقة غريبة .. لن تصدق ماذا فعلت الفاضلة بمؤخرتها .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديدًا لها وهي تلعب “البلياردو” على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.

وعلق الكثيرون علي الفيديو الخاص بسما المصري وانهالت عليها الكثير من التعليقات.

ونشرت سما المصري مؤخرًا مقطع فيديو لها وهي تتسوق من البقالة في سوق شعبي، لكنها اختارت أن ترتدي الحجاب لتتنكر، وعلقت: “كان لدي فترة من الوقت لأتنكر، وأذهب إلى السوق لشراء الطعام، وبثها مباشرة. من هناك.

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