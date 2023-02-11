أيتن عامر… تتألق بإطلالة ساحرة فى أحدث جلسة تصوير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور من اخر جلسة تصوير لها.

ظهرت أيتن عامر وهي ترتدي فستان من اللون الفوشيا طويل بأكمام طويلة، وكان مطرز من البطن واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا واختارت ان يكون المكياج ناعم من الالوان الترابية.

تفاعل الجمهور مع هذة الصور ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية حول أناقتها.

يذكر ان الفنانة أيتن عامر تنتظر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 المتوقع عرضه قريبا، والمسلسل من بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، والمسلسل من إخراج علي العلي.