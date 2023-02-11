أميرة فتحي… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة أميرة فتحي الأنظار إليها في أحدث ظهور وذلك من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام “.

إطلالة أميرة فتحي

وظهرت أميرة فتحي مرتدية هايكول من اللون الاسود مستخدمة تسريحة شعر بسيطة وميكياج جذاب مما لفت انتباه متابعيها.

وكانت قد طرحت الفنانة أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة، والتى تعود من خلالها إلى مجال الغناء بعد غايب سنوات طويلة.

الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل أسم “أنا مبتعوضش” وهى من كلمات محمود كامل، الحان: حسن سراج ، توزيع: محمود شابورى.