نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمر كمال… يكشف حقيقة حصوله علي 450 الف دولار في حفلته بليبيا .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى المطرب الشعبي عمر كمال ما تردد عن حصوله على مبلغ 450 ألف دولار مقابل الغناء في ليبيا.



ونشر عمر كمال الخبر المتدوال عبر حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق كاتبا: “شعب ليبيا الحبيب، لا صحة تماما للأرقام ديه ووضع لبيبا وبلدية ابوسليم ناس بسيطة متسمحش اطلاقا بدفع نص مليون دولار”.

وتابع: أنا جاى افرح وابسط ناس ليبيا اللى بنحبهم وبنعشقهم ف مصر .. وانا لو واخد هذا الاجر او نصه حتى هتبرع بيه لضحايا الزلالزل لاخواتنا فى سوريا و تركيا وأجري اللي واخده ف ليبيا إقل من أجرى فى أى بلد تانى بروحه عشان ظروف ليبيا و اشوفكم على خير فى ابو سليم يوم ١٨ فبراير نفرحكم”.

يذكر أن عمر كمال ينتظر طرح أحدث أغنياته، “النجمة البعيدة”، بالتعاون مع المطربة شيماء المغربي، ومن المقرر طرح الأغنية يوم الأحد المقبل عبر جميع المنصات، ونشر عمر مقطع فيديو من الأغنية، وتظهر فيه المطربة شيماء المغربي، معلقًا: النجمة البعيدة، يوم الأحد الساعة 7.